En San José de los Campanos ‘Faccione’ fue baleado por un acto de intolerancia

En el barrio San José de los Campanos el 16 de Agosto de 2026, sobre las 03:00 de la tarde, fue lesionado con proyectil de arma de fuego, una persona de sexo masculino, de 27 años, conocido con el alías de ‘Faccione’, quien registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y lesiones personales.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, ‘Faccione’ fue agredido por un sujeto con el que tuvo una discusión.

Unidades del grupo de vida de la SIJIN, adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios, que permitirán la captura del responsable.