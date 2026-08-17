Asesinaron a ‘El Juanda’ de varios disparos en el barrio Fredonia

En el barrio Fredonia el día 17 de agosto de 2026, sobre las 5:45 de la tarde, se presentó el homicidio de Juan David Pérez Hurtado, de 33 años, conocido como “El Juanda”.

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La información recopilada en el lugar de los hechos, ha podido establecer que Pérez Hurtado, se encontraba en un establecimiento de comercio consumiendo bebidas embriagantes cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones.

La SIJIN fue la encargada de la inspección técnica al lugar de los hechos.