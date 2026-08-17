Más de 2.500 atletas hicieron parte de la carrera Mompox 15k

Mompox volvió a demostrar que su historia, su patrimonio y la calidez de su gente tienen el poder de conquistar al mundo.

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La segunda versión de la carrera 15K Mompox fue un éxito rotundo: más de 2.500 atletas recorrieron las calles de este destino declarado Patrimonio de la Humanidad, en una noche en la que el deporte se convirtió también en un acto de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país.

La carrera, que inició a las 7:00 de la noche, tuvo un momento especialmente emotivo antes de la largada. Las luces se encendieron durante un minuto en memoria de las víctimas del terremoto y como mensaje de solidaridad para sus familias: “no están solos”.

Minutos antes de comenzar el recorrido, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, agradeció a los más de 2.500 atletas que aceptaron el reto y, especialmente, a quienes se sumaron a la campaña de donaciones para los damnificados. El mandatario recordó que ya fueron enviadas 40 toneladas de ayudas y anunció que parte de los ingresos de la carrera también serán destinados a las familias afectadas.

“Estas carreras se hacen con un objetivo y, en el caso de Mompox, es porque queremos poner a este municipio en los ojos del mundo por lo que representa para Colombia. Pero esta vez se suma el sentido social y son nuestros hermanos víctimas del terremoto. Parte de los ingresos se irán para estas familias. Aquí corremos por Colombia”, afirmó el Gobernador.

La ruta permitió a los participantes disfrutar del imponente escenario histórico y patrimonial de Mompox, convirtiendo la competencia en una experiencia que va mucho más allá del deporte.

Atletas provenientes de distintos lugares llegaron hasta la Depresión Momposina para correr, conocer y vivir un municipio que cada vez gana mayor protagonismo en la agenda turística nacional. La carrera se consolida así como una vitrina para mostrar al mundo las calles, monumentos, paisajes y la riqueza cultural de Mompox, al tiempo que dinamiza la actividad turística y económica local.

Y la lluvia, lejos de apagar la fiesta, terminó convirtiéndose en parte de la historia de esta segunda edición.

Mientras los corredores avanzaban por el recorrido, la comunidad salió a las calles para acompañarlos, aplaudirlos y animarlos hasta el último kilómetro. Familias y habitantes de Mompox enfrentaron la lluvia para convertirse en parte del espectáculo, ofreciendo incluso refrigerios a los atletas y demostrando que la hospitalidad momposina también se vive cuando cae el agua.

La escena resumió el espíritu de la noche: corredores empapados, calles llenas de emoción y una comunidad alentando sin descanso.