Real Cartagena retomará competencia el jueves 20 de agosto: tendrá tres partidos en nueve días

Real Cartagena recibió la nueva programación de sus próximos compromisos en el Torneo BetPlay Dimayor, luego de los cambios realizados en el calendario tras la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en Colombia.

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El conjunto cartagenero tendrá que esperar hasta el jueves 20 de agosto para volver a disputar un partido oficial. Ese día será local frente a Bogotá, en el estadio Jaime Morón León, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

La pelota comenzará a rodar a las 5:45 de la tarde, en lo que será el reencuentro del cuadro auriverde con su afición después de varias jornadas sin actividad competitiva.

La modificación del calendario también alcanzó el compromiso de la sexta fecha. Real Cartagena ya no enfrentará a Leones el 22 de agosto, como estaba establecido inicialmente, sino que deberá desplazarse hasta Itagüí para jugar el lunes 24 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde, en el estadio Metropolitano.

Una agenda exigente para cerrar agosto

El calendario le plantea al equipo dirigido por el profesor Álvaro Hernández una semana cargada de competencia. Apenas cuatro días después de visitar a Leones, Real Cartagena volverá a presentarse ante su público.

El rival será Tigres, en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo BetPlay. El encuentro está previsto para el sábado 29 de agosto, a las 6:00 de la tarde, nuevamente en el Jaime Morón León.

De esta manera, el equipo auriverde afrontará tres compromisos en un lapso de nueve días.