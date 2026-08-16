A balazos asesinan a mototaxista mientras compartía con amigos en el sur de Bolívar

La tranquilidad de una noche de encuentro entre amigos se vio interrumpida por un ataque armado en el corregimiento de Buena Seña, zona rural de Norosí, donde un hombre murió tras ser blanco de varios disparos.

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La víctima fue identificada como Jaider Palencia, quien, de acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, trabajaba como mototaxista en esta población del sur de Bolívar.

El homicidio ocurrió durante la noche del sábado 15 de agosto. Palencia se encontraba en un establecimiento comercial cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon el crimen, establecer la identidad de los responsables y esclarecer qué habría motivado el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado de capturas relacionadas con este caso ni se conocen oficialmente los móviles del asesinato.