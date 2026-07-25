Muere Angie Marcela Ramírez Vargas tras atentado sicarial ocurrido en Pitalito-Huila

Neiva

La víctima fue identificada como Angie Marcela Ramírez Vargas, quien se desplazaba en un vehículo de alta gama. De acuerdo con la información conocida, un individuo que se movilizaba en motocicleta se acercó al automotor y, aprovechando que permanecía detenido por la señal del semáforo, abrió fuego en repetidas ocasiones.

La noche del viernes estuvo marcada por un nuevo hecho de violencia en la ciudad de Pitalito. El ataque ocurrió sobre la Avenida Circunvalar, cerca del semáforo ubicado frente al centro comercial Gran Plaza San Antonio, donde una conductora fue sorprendida por un hombre armado.

Pese a las heridas ocasionadas por los disparos, la mujer logró avanzar varios metros con el vehículo antes de perder el control. Finalmente, el automotor se detuvo sobre la vía, mientras ciudadanos y organismos de emergencia acudían para brindarle los primeros auxilios.

Angie Marcela Ramírez Vargas fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde el personal de salud intentó estabilizarla. Sin embargo, la gravedad de las lesiones causadas por los impactos de bala provocó su fallecimiento, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.