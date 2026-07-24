665 familias de Neiva están en riesgo de ser suspendidas de Renta Ciudadana

Neiva

Un llamado urgente hizo la oficina de Renta Ciudadana de Neiva a los beneficiarios que aún no han firmado el acta de compromiso, requisito obligatorio para continuar recibiendo el incentivo económico del programa. De no realizar el trámite antes del 27 de julio, cientos de familias podrían ser suspendidas.

En Neiva, el programa Renta Ciudadana cuenta actualmente con 6.972 beneficiarios, de los cuales 5.723 familias permanecen activas. Sin embargo, 665 familias que ingresaron al programa este año aún no han firmado el documento, por lo que están en riesgo de perder temporalmente el beneficio. Además, de las 48 familias indígenas vinculadas al programa, 20 también podrían ser suspendidas por la misma razón.

Carlos Andrés Cruz, apoyo profesional universitario de Renta Ciudadana en Neiva, explicó que el acta de compromiso se firma una sola vez, cuando la familia es vinculada al programa, y establece las corresponsabilidades que deben cumplir los beneficiarios durante el tiempo que reciban las transferencias monetarias. Según indicó, muchas de las familias desconocen que fueron seleccionadas, ya que su ingreso coincidió con el periodo de restricciones por blindaje electoral.

Las personas que consideren ser beneficiarias pueden acercarse al Centro Comercial Comuneros, cuarto piso, donde reciben atención de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, y de 2:00 a 4:00 de la tarde, para verificar su estado y realizar la firma. Aunque las cifras corresponden a Neiva, la firma del acta de compromiso es un requisito para los beneficiarios de Renta Ciudadana en todo el país, por lo que funcionario recomienda realizar la verificación en las oficinas de cada municipio.