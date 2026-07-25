Controlan incendio forestal que consumió más de 100 hectáreas de vegetación en Ibagué

Ibagué

Luego de cuatro días de trabajo se logró el control del incendio forestal registrado en el Alto de Gualanday, conflagración que inició en la noche del martes 21 de julio confirmaron los organismos de socorro.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Ponalsar, Defensa Civil y Cruz Roja, fueron quienes lograron mitigar esta emergencia.

“Tuvimos 32 descargas de las aeronaves del Ejército y la Aeroespacial, con un total de 7.000 galones de agua arrojados el viernes. Además, se efectuaron unas líneas de defensa, las cuales van a evitar que el incendio avance”, aseguró Andrés Mauricio Molina, sargento del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Con el trabajo realizado la línea de defensa removió el material combustible, por lo que el fuego no tendrá cómo alimentarse o cómo avanzar; por tanto, terminará en esta barrera creada por el personal que trabajó en el terreno.

La conflagración está controlada en un 95%, quedando algunos pequeños puntos calientes, los cuales, no representan un riesgo a viviendas, personas o animales. Estos focos serán monitoreados por unidades bomberiles y, en caso de requerirse, serán intervenidos nuevamente.

Es decir, puede que se vuelva a divisar humo o incluso algunas llamas, lo que significa que se está terminando de combustionar el material que quedó llegando a la línea de defensa.