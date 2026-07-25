50 años de Ciudad Perdida

Santa Marta

En el marco de las Fiestas del Mar se llevó a cabo la conmemoración de los 50 años del descubrimiento de Ciudad Perdida a través de la exposición denominada “Teyuna–Ciudad Perdida: Conservando un legado para el futuro”.

En el marco de este evento la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en alianza con World Monuments Fund – WMF presentó los avances del proyecto de conservación del emblemático sitio arqueológico, financiado por el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural.

Daniel Getahun, agregado Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, resaltó el apoyo de la administración distrital. “Agradecemos profundamente al señor alcalde por abrirnos las puertas en el Centro de Santa Marta. La idea era llevar lo que es el tesoro de la Sierra Nevada al corazón de Santa Marta porque sabemos que es difícil llegar hasta esa zona”.

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Santiago Giraldo, director Fundación ProSierra y director World Monuments Fund, Colombia, explicó que este proyecto, que inició hace dos años, contempla la restauración de 18 terrazas arqueológicas y el fortalecimiento de estrategias de conservación del patrimonio cultural.

De igual manera, Lina Sánchez Maduro, secretaria de Cultura del Distrito invitó a la comunidad samaria y turistas que visitan la ciudad con ocasión a la Fiesta del Mar, a que visiten la exposición ubicada en el Parque Bolívar. Es de resaltar que, a partir del 3 de agosto del presente año, la muestra podrá ser apreciada de manera gratuita en el Museo de Oro Tairona - Casa de la Aduana.