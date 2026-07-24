La Asamblea del Magdalena aprobó proyecto por más de $23 mil millones

Magdalena

La secretaría de Hacienda sustentó ante la Asamblea Departamental, el proyecto de ordenanza: “Por medio del cual se realizan reducciones, adiciones, créditos y contra créditos al presupuesto general de ingresos, rentas y gastos del departamento del Magdalena en la vigencia fiscal 2026”, para financiar proyectos en el departamento.

Se afianzarán iniciativas de diferentes sectores como: Recreación y Deporte, programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte que recibirá inversiones por $3.700 millones. Asimismo, en el sector Transporte se destinarán $23.794 millones para continuar la construcción de vías en municipios, entre otros objetivos.

Le puede interesar:

Diputada del Magdalena Rosita Jiménez pide celeridad en investigación contra Carlos Caicedo

Por otra parte, se hacen adiciones como: $1.019 millones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y $4.367 millones para el Fondo de Gestión del Riesgo.