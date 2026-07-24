La Asamblea del Magdalena aprobó proyecto por más de $23 mil millones
El proyecto fue aprobado en segundo debate por los diputados del departamento, permitiendo así realizar los traslados fiscales.
Magdalena
La secretaría de Hacienda sustentó ante la Asamblea Departamental, el proyecto de ordenanza: “Por medio del cual se realizan reducciones, adiciones, créditos y contra créditos al presupuesto general de ingresos, rentas y gastos del departamento del Magdalena en la vigencia fiscal 2026”, para financiar proyectos en el departamento.
Se afianzarán iniciativas de diferentes sectores como: Recreación y Deporte, programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte que recibirá inversiones por $3.700 millones. Asimismo, en el sector Transporte se destinarán $23.794 millones para continuar la construcción de vías en municipios, entre otros objetivos.
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Por otra parte, se hacen adiciones como: $1.019 millones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y $4.367 millones para el Fondo de Gestión del Riesgo.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...