Capturan a dos presuntos miembros del Clan del Golfo en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: prensa Ejército - Policía.

Montería

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 33 Junín, adscritos a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, a quienes se les conoce como alias ‘Chino’ y ‘Efraín’. La acción conjunta se habría adelantado en la vereda Sabalito Arriba, zona rural de Puerto Escondido, Córdoba.

Según las autoridades, estos sujetos serían requeridos como presuntos responsables de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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“Durante la acción militar y policial se incautaron 346 empaques con marihuana, cuyo valor sería superior a los 170 millones de pesos, una escopeta, un arma de fuego tipo carabina, una motocicleta y 2 celulares”, revelaron las autoridades.

“De acuerdo con las investigaciones, estas personas llevarían un tiempo aproximado de dos años en la subestructura Zuley Guerra Castro, del GAO Clan del Golfo, y tendrían como área de injerencia criminal los municipios de Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete, Lorica, Moñitos y San Bernardo del Viento, Córdoba”, indicaron las autoridades.

“Según se pudo establecer, alias ‘Chino’ cumpliría el rol de logístico, mientras que alias Efraín se encargaría de la inteligencia delictiva y control de zona; tras su captura se mitigan delitos como el hurto, homicidio y tráfico de estupefacientes en estos sectores de la región cordobesa”, agregó.

Los dos hombres y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.