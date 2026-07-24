Acuerdan acciones inmediatas que mejoren la movilidad del principal puerto del Pacífico

Como resultado del espacio de concertación liderado por el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, se definió una hoja de ruta inmediata para reducir la congestión mientras continúa la intervención vial.

En un momento en el que la movilidad hacia el principal puerto del Pacífico colombiano enfrentaba una de sus mayores presiones de los últimos meses, el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura logró sentar en una misma mesa a los principales responsables de la cadena logística nacional para construir un plan de choque que permita atender la emergencia mientras se avanza hacia soluciones estructurales.

Durante la jornada quedó claro que la congestión registrada durante los últimos días no obedeció a un único factor. Los participantes coincidieron en que la combinación de bloqueos en la vía, accidentes de tránsito, incremento de la operación portuaria, mayores volúmenes de carga y las intervenciones que actualmente adelanta el concesionario generaron un efecto simultáneo que terminó impactando el acceso y la salida de Buenaventura.

El presidente de la Junta Directiva del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, Franklin Ruíz Palacios, explicó que la crisis actual responde a una coyuntura que supera a un solo actor y recordó que Buenaventura moviliza diariamente cerca de 5 mil vehículos, razón por la cual cualquier interrupción del corredor genera un efecto acumulativo que puede tardar entre tres y cuatro días en normalizarse, incluso cuando el bloqueo haya durado apenas unas horas.

El presidente del C.I.B. también advirtió que la presión sobre la infraestructura continuará aumentando debido al crecimiento sostenido del comercio exterior colombiano.

“Buenaventura seguirá creciendo entre un 10 % y un 12 % anual en movimiento de carga. Los terminales portuarios tienen capacidad para responder, pero la infraestructura vial y logística complementaria necesita evolucionar al mismo ritmo. Esa es la discusión de fondo que como país debemos asumir”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a que cada institución ejerza plenamente las responsabilidades que le corresponden.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: