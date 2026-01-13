Adriana Jiménez fue designada como nueva experta comisionada de la CREG

El Ministerio de Minas y Energía informó que Adriana Jiménez asumió como nueva experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entidad encargada de regular los mercados de energía y gas en Colombia.

Con esta designación se completa el Comité de Expertos de la CREG, instancia que toma las decisiones regulatorias del sector. Este comité queda integrado por William Mercado, director ejecutivo (e); Antonio Jiménez; Fanny Guerrero; Orlando Velandia (e); Ángela Álvarez y Adriana Jiménez.

Jiménez es economista, con maestría en Economía y Políticas Públicas, y cuenta con más de 26 años de experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas, regulación del sector energético y evaluación de proyectos de infraestructura, tanto en Colombia como en el exterior.





¿Qué hace un comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas?

Una experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas es una de las personas que participa en las decisiones técnicas que definen cómo funciona el mercado de energía y gas en Colombia.

Entre sus funciones está establecer las metodologías para calcular las tarifas que pagan los usuarios, fijar las reglas bajo las cuales operan las empresas del sector y definir los esquemas que garantizan la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas.

Puesto que, cabe recordar que la CREG funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por el ministro de Minas, el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República por periodos de cuatro años.

La Comisión es la encargada de definir las reglas del mercado de energía y gas, los esquemas de confiabilidad, las metodologías tarifarias y el marco regulatorio que rige a las empresas y a los usuarios del sistema energético en el país.