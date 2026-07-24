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24 jul 2026 Actualizado 21:40

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Medellín

SBQ presentará en Colombiamoda una colección urbana inspirada en versículos bíblicos

La marca colombiana busca redefinir la moda urbana mediante 45 piezas que combinan estética, comodidad y un mensaje de inspiración personal.

Foto: Cortesía SBQ

Foto: Cortesía SBQ

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Santiago Solórzano

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La marca SBQ presentará su colección ‘Directed by God’ en la edición 2026 de Colombiamoda, fusionando la tendencia casual wear con un mensaje de fe. La propuesta incorpora versículos bíblicos grabados en prendas holgadas e inspiradas en tonos de luz, buscando conectar a los jóvenes con su propósito de vida a través del diseño.

El desfile se realizará el domingo 26 de julio a las 6:30 p. m. en el Parque de Artes y Oficios de Bello, reactivando los antiguos talleres del ferrocarril. La puesta en escena incluirá 24 modelos, influenciadores y un evento de música gospel original acompañado por un diseño de luces inmersivo.

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Santiago Barrientos, cofundador de SBQ, destacó que la colección busca dotar de un sentido superior a la moda urbana tradicional. A través de 45 piezas estilizadas, la marca utiliza la ropa cotidiana como un recordatorio constante de inspiración, uniendo la historia del recinto con la nueva sensibilidad del diseño nacional.

Esta pasarela representa una vitrina estratégica para proyectar la manufactura local ante compradores y prensa internacional dentro de la semana de la moda. Para la firma independiente, la participación reafirma la madurez conceptual y la identidad competitiva del talento colombiano en la industria global.

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