Bogotá tendrá plan especial de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

Bogotá D.C

Este domingo 26 de junio la capital es epicentro de varias actividades masivas por lo que desde el Distrito activaron un plan especial de manejo de tránsito.

Se llevará a cabo la Media Maratón de Bogotá, con más de 40.000 corredores, y cerca de 91.653 estudiantes deberán presentar las Pruebas Saber 11 en 202 sitios.

En este sentido, se implementará un Plan de Manejo del Tránsito que contempla cierres, desvíos y un amplio despliegue operativo para gestionar el tráfico y garantizar viajes seguros.

Cierres habilitados:

Recorrido de los 21km. Foto: MMB. Ampliar Recorrido de los 21km. Foto: MMB. Cerrar

Recorrido de los 10km. Foto: MMB. Ampliar Recorrido de los 10km. Foto: MMB. Cerrar

El desarrollo de la carrera implica cierres viales entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, la calle 63, la calle 26, la Carrera Séptima, la Avenida NQS y la calle 92.

Para esta jornada, la Secretaría de Movilidad contará con cerca de 150 personas entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Policías de Tránsito y Gerentes en Vía, distribuidos en puntos estratégicos con el fin de garantizar viajes seguros para quienes se movilicen por los sectores aledaños al recorrido de la carrera.

Desde el Centro Estratégico de Movilidad se realizará el monitoreo permanente del tráfico para gestionar, en tiempo real, las condiciones de movilidad durante toda la jornada.

Los atletas de la Media Maratón están citados desde las 6:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar, punto de salida y llegada de la competencia. Por su parte, los estudiantes que presentarán las Pruebas Saber 11 deberán estar en sus sitios de aplicación a más tardar a las 6:55 a. m., ya que el examen iniciará a las 7:30 a. m.

Debido a la coincidencia de ambos eventos, se prestará especial atención a los corredores que conducen a los principales puntos de aplicación de las pruebas, especialmente en los sectores de las universidades Sergio Arboleda y Javeriana, donde se presentarán las mayores afectaciones por los cierres viales.

Desvíos de Transmilenio

Con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios del transporte público durante la Media Maratón de Bogotá, los servicios duales de TransMilenio modificarán temporalmente sus recorridos, desde el inicio de la operación y hasta las 12:00 del mediodía. Los ajustes permitirán mantener la prestación del servicio mientras se desarrollan los cierres viales previstos por el evento deportivo.

Las modificaciones se concentrarán en los servicios que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas. Los usuarios deberán consultar previamente los cambios en los recorridos y paraderos para planear sus viajes con anticipación. Adicionalmente, los servicios duales que operan sobre la troncal realizarán sus paradas en el vagón A de las estaciones habilitadas durante la jornada.