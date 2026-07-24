Paula Andrea Ramírez Barbosa: la tolimense que llega a la Corte Suprema de Justicia

Ibagué

La doctora en derecho, Paula Andrea Ramírez Barbosa, fue elegida magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Barbosa es tolimense, graduada de la Universidad de Ibagué e hija del académico Gilberto Ramírez.

Precisamente la Corte Suprema de Justicia anunció que Paula Andrea Ramírez Barbosa fue elegida magistrada junto a Emérita del Socorro Mora Insuasty para la Sala Especial de Primera Instancia, convirtiéndose esta instancia en la primera en ser conformada solo por mujeres.

“Con estas designaciones, la nueva Sala de juzgamiento estará conformada por tres mujeres, una decisión que reafirma el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la paridad y el fortalecimiento de una administración de justicia más representativa e incluyente”, reveló la Corte Suprema de Justicia.

Ramírez Barbosa ocupará la vacante del exmagistrado Ariel Augusto Torres Rojas y Mora Insuasty la vacante que en octubre dejará el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.

“La doctora en derecho Paula Andrea Ramírez Barbosa, quien fue elegida de una lista conformada exclusivamente por mujeres, es abogada de la Corporación Universitaria de Ibagué y tiene especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses con diplomado en Negociación y Solución de Conflictos y doctorado en Derecho”, mencionó la Corte Suprema de Justicia.

¿Quién es Paula Andrea Ramírez Barbosa?

La magistrada ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, consultora en el área de derecho penal y compliance. Tiene una larga trayectoria como docente universitaria y es autora de libros como Derecho penal y criminología; sus transformaciones jurídicas libro homenaje a Roberto Bergallirusso, Desafíos y avances de la implementación de la Justicia Especial para la Paz en Colombia, La inteligencia artificial y las nuevas fronteras, entre otros. Además, ha escrito numerosos artículos especializados.

Dato: la sala creada hace ocho años mediante el Acto Legislativo 01 de enero de 2018 para garantizar los derechos a la doble instancia y la impugnación de la primera sentencia condenatoria para los aforados constitucionales.