Con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial buscan apagar incendio forestal de gran magnitud en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (E), reveló detalles de la atención del incendio forestal de gran magnitud en el Alto de Gualanday.

Leal aseguró que durante tres días el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Ejército Nacional y Ponalsar, han trabajado de manera continua y coordinada para controlar el incendio forestal que ha consumido más de

“Seguimos atendiendo con las descargas generadas a través de la colaboración de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Se han utilizado más de 2.000 galones de agua, que nos ayudaron a mitigar esos puntos calientes en el incendio”, indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (E).

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo, Giovanny Posada, resaltó que el trabajo ha sido continuo sin descanso para evitar que el incendio forestal de gran magnitud siga extendiéndose hacia el municipio de Coello, Tolima.

“Tuvimos una actividad operativa con 12 unidades de Bomberos Oficiales, nueve de Bomberos Voluntarios, cinco de Defensa Civil, siete de la FAC, siete de Ponalsar y 17 del Ejército Nacional”, mencionó el funcionario.

Uno de los grandes retos que han tenido los organismos de socorro es la dificultad del terreno para atender el forestal, debido a las condiciones topográficas, el clima, la velocidad y dirección del viento, que impiden su erradicación en poco tiempo, con posibilidad de reactivación de focos.

“Se han consumido cerca de 120 hectáreas (el equivalente al tamaño o extensión de cuatro veces el Parque Deportivo de Ibagué. Tenemos un turno trabajando 24 horas, controlando y realizando monitoreo a esta conflagración”, dijo Miguel Vargas, director de Bomberos.