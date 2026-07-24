MinSalud depura cuentas y reduce en 44 mil millones el giro para hospitales que atendieron migrantes

SALUD

Caracol Radio conoció en primicia que el Ministerio de Salud modificó la distribución de los recursos destinados al pago de las atenciones de urgencias prestadas a población migrante en el país. Estas atenciones se hicieron entre el 2020 y 2025 en diferentes hospitales, principalmente en aquellos que están en la frontera con Venezuela.

La reducción se hace luego de identificar que varios departamentos y distritos ya habían pagado parte o la totalidad de esas obligaciones con recursos propios, mientras que en otros casos se reportaron inconsistencias en la facturación.

En concreto el Gobierno modificó la Resolución 2682 de 2025, que asignó inicialmente dichos pagos y redujo el monto total inicialmente asignado de $665.792 millones a $621.337 millones, es decir, un ajuste de $44.455 millones.

Según el Ministerio, los cambios obedecen a que algunas entidades territoriales certificaron que no tenían deudas pendientes o que habían efectuado pagos totales o parciales de las facturas por servicios de urgencias prestados a migrantes entre 2020 y el tercer trimestre de 2025.

La resolución señala que el nuevo monto de $621.337.604.173 será destinado a cofinanciar las facturas “auditadas, reconocidas y pendientes de pago” correspondientes a la atención de urgencias de población.

Ajustes por pagos previos e inconsistencias

El documento conocido por Caracol Radio detalla que departamentos como Antioquia, Amazonas, Caquetá, Caldas y Chocó certificaron que ya habían cancelado la totalidad de las obligaciones reportadas, por lo que el Ministerio redujo los recursos inicialmente asignados para evitar dobles pagos.

En otros casos, como Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar, Boyacá, Santander, Tolima, Quindío, Risaralda, Guaviare, Casanare y Huila, los ajustes respondieron a pagos parciales realizados con recursos propios, glosas, cambios en las auditorías o actualización de las deudas certificadas.

La resolución también advierte que algunas IPS recibieron recursos con base en información errónea suministrada por entidades territoriales, razón por la cual deberán devolver esos dineros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Entre los casos mencionados aparecen instituciones de Santiago de Cali, Boyacá y Barranquilla.



