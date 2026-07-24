Exalcalde Luis Francisco Bohórquez acude a la Corte Suprema para intentar revertir su condena

El exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el que busca que sea revisado el fallo de segunda instancia que lo condenó a 17 años de prisión dentro del proceso por hechos de corrupción relacionados con su administración.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que decidió acudir al alto tribunal porque, según afirmó, durante la segunda instancia no fueron estudiados los argumentos que presentó su defensa.

“Debo advertir que el Tribunal de Bucaramanga no conoció estas manifestaciones, pero tampoco se pronunció sobre las causales de apelación que interpuse en su momento. Quiere decir que equivale a que no obtuve segunda instancia”, afirmó Bohórquez.

Bohórquez reiteró las denuncias que ya había hecho públicas sobre un supuesto ofrecimiento de dinero para favorecer el proceso judicial. Según su versión, su abogado le informó que un familiar del juez de primera instancia habría solicitado 300 millones de pesos a cambio de un fallo absolutorio, situación que, aseguró, dejó consignada mediante una declaración ante una notaría.

“Confío en las instituciones públicas de Colombia. Hoy me dirijo con la confianza puesta en la majestad de los señores magistrados para que, valoradas las pruebas en derecho, se declare mi inocencia y se restablezca mi honra, la de mi familia y la de un gobierno que procuró hacer lo mejor posible por la ciudad de Bucaramanga”, expresó.

Con la presentación del recurso, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de decidir si admite la demanda de casación y, de ser así, revisar si durante el proceso se presentaron errores jurídicos que puedan modificar o mantener la condena impuesta al exmandatario.