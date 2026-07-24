La historia de la colombiana encargada de tocar la campana de cierre del Nasdaq en Times Square

Carolina Durán, CEO de Building Markets. Organización internacional que conecta pequeñas y medianas empresas con grandes compradores y oportunidades de mercado, con énfasis en poblaciones vulnerables, será la encargada de tocar la campana de cierre del Nasdaq este 24 de julio en Times Square, Nueva York.

Carolina Durán fue invitada a tocar la campana de cierre del Nasdaq en Times Square, un reconocimiento reservado para líderes y organizaciones con impacto global. La ceremonia coincide con el lanzamiento de la campaña ‘Opportunity Changes Everything’ con la que Building Markets busca destacar el papel de las pequeñas y medianas empresas como motores del crecimiento económico.

Building Markets ha apoyado a más de 28.000 empresas en distintos países, facilitando más de US$1.500 millones en contratos y contribuyendo a la creación de más de 78.000 empleos. En América Latina, Durán ha liderado la expansión de la organización, estableciendo a Colombia como el primer país de operación en la región.

Su trabajo se ha centrado en fortalecer ecosistemas empresariales, facilitar el acceso a mercados y promover modelos de negocio inclusivos para emprendedores, migrantes, refugiados y comunidades afectadas por conflictos. La invitación al Nasdaq también representa un reconocimiento al liderazgo colombiano en innovación y desarrollo económico, y busca enviar un mensaje sobre la importancia de generar oportunidades para que las pequeñas empresas puedan crecer y competir en mercados globales.

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