Diputada del Magdalena Rosita Jiménez pide celeridad en investigación contra Carlos Caicedo

Santa Marta

Luego de conocerse que el exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual, diferentes sectores se han pronunciado a favor y en contra, exigiendo celeridad a las autoridades para que se esclarezcan los hechos.

Una de esas personas es la diputada del Magdalena por el Partido Verde, Rosita Jiménez, quien solicitó, durante la última sesión realizada en la Asamblea Departamental, “una actuación inmediata y sin privilegios frente a las graves denuncias conocidas contra el exgobernador Carlos Caicedo”.

“Hemos visto denuncias de manera recurrente en contra del exgobernador del Magdalena por presuntos casos de abuso sexual. Incluso, se han prendido las alarmas frente a un caso repudiable que ocurrió con una menor de tan solo ocho años y que ya es de conocimiento de las autoridades”, señaló.

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Aseguró que, cuando una denuncia involucra a menores de edad, no solo hay que repudiar los hechos, sino también exigir que se adelante una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Es de recordar que Carlos Caicedo emitió un comunicado en el que manifestó que dichos señalamientos carecen de sustento y constituyen un nuevo intento de condena mediática. Asimismo, aseguró que confía en la justicia y en el debido proceso.