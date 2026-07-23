Avanza en restitución de tierras a comunidades rurales en la Sierra Nevada de Santa Marta/ URT

Santa Marta

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de la Dirección Social y la Dirección Territorial Magdalena, realizó la primera Mesa Campesina del 2026 en Santa Marta. Se trató de un encuentro de construcción colectiva en torno a la historia de las luchas y los derechos del campesinado, así como los desafíos que enfrentan las comunidades para permanecer en sus territorios.

Con el ánimo de aclarar dudas y temores respecto a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en el territorio, la entidad socializó la ruta de restitución de sujeto colectivo campesino y abordó los alcances del Decreto 0514 de 2026 de Línea Negra y su relación con las comunidades rurales de la Sierra Nevada.

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La jornada marcó el inicio de un proceso de articulación permanente entre la URT y las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el propósito de ampliar estos espacios de diálogo en veredas y corregimientos y seguir acercando la ruta de restitución a quienes esperan el restablecimiento de sus derechos.

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