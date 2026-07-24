Juanes confirmó su segundo concierto en el Movistar Arena después de “Sold Out” en su primera fecha

Juanes se presentará nuevamente en Colombia como parte de su gira mundial 2026, que también lo ha llevado por Chile, México, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. El artista, de 53 años, actuará el 14 de noviembre en Medellín y el 20 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Debido a que las boletas para esa primera fecha en Bogotá se agotaron con rapidez, el equipo del cantante habilitó un segundo concierto en la capital, programado para el 19 de noviembre.

El paisa había llenado, el pasado 15 de febrero, la explanada del Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla. Ganador de 25 premios Latin Grammy y 4 premios Grammy, el artista recorre actualmente distintas capitales del mundo presentando su más reciente disco, “JuanesTeban”, antes de trasladarse al mercado estadounidense para continuar con su serie de presentaciones.

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La segunda fecha en Bogotá representa, además, uno de los cierres de la etapa colombiana de una gira que ha completado 12 meses de recorrido internacional.