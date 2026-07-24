Chayanne anuncia nuevas fechas en Colombia para su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

Chayanne anunció, a través de sus redes sociales, cuatro nuevas fechas en Colombia para su “Bailemos Otra Vez Tour 2026”. El cantante estará en Bogotá el 21 de noviembre, mientras que el 12 de noviembre se presentará en Bucaramanga, el 14 de noviembre en Barranquilla y el 19 de noviembre en Medellín. “Mis amores, una sola noche no era suficiente. Nos vemos en noviembre”, escribió Chayanne al confirmar el regreso a los escenarios colombianos.

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La gira “Bailemos Otra Vez Tour”

El Bailemos Otra Vez Tour promociona el decimoquinto álbum de estudio de Chayanne, “Bailemos otra vez”, lanzado en 2023, y marcó la primera gira del artista desde la pandemia de covid-19. El tour comenzó el 21 de agosto de 2024 en San José, California, y tuvo conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos. En esta ocasión, el tour tiene fechas confirmadas en Latinoamérica y España.

La primera edición de la gira, en 2024, recaudó 87,6 millones de dólares en 63 fechas. Ante la alta demanda, en 2026 el tour regresó a Estados Unidos, presentado como probablemente “la última oportunidad” de ver a Chayanne con la coreografía y puesta en escena que han marcado su carrera.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y una carrera de más de cuatro décadas, Chayanne se mantiene como uno de los artistas latinos con mayor cantidad de canciones en el primer lugar del listado Billboard Hot Latin Songs.