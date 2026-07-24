Detienen en Costa Rica a alias ‘Diablo’, uno de los principales narcotraficantes del país

Imagen de referencia | Bandera de Costa Rica en plaza pública de San José / Captura de persona: Getty Images.

La policía de Costa Rica detuvo este viernes a uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en el país, en un operativo que dejó una persona muerta y cinco policías heridos tras más de una hora de intercambio de disparos.

En los últimos años Costa Rica, con una tasa de homicidios de 16,8 por cada 100.000 habitantes en 2025, dejó de ser el país más seguro de la región debido al narcotráfico.

La detención del presunto narcotraficante se produjo durante un operativo policial realizado de madrugada en la localidad de Río Frío, en la provincia de Heredia, a unos 90 kilómetros al noreste de San José.

Fue “una operación policial muy importante” y “bastante compleja” donde “hemos logrado detener a Alejandro Arias Monge, conocido como El Diablo”, señaló Michael Soto, director general provisional del Organismo de Investigación Judicial.

Delitos atribuidos a alias ‘Diablo’

Las autoridades costarricenses acusan al detenido de varios asesinatos y de liderar una organización dedicada al narcotráfico y al sicariato.

Arias “es un sujeto que le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país”, indicó Soto.

En el operativo, un presunto miembro del grupo criminal “fue dado de baja” y otros “dos sujetos muy importantes para la historia criminal del país” fueron detenidos, indicó Soto en un video enviado a periodistas.

Además, cinco agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, agregó.

El funcionario también detalló que hubo “aproximadamente una hora de intercambio de disparos” entre los agentes y los miembros del grupo criminal, a los que se les decomisó armas de guerra, pistolas y drones para monitorear la presencia policial en los alrededores de la casa donde se escondían.

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