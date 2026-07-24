Intensifican operativos para frenar los piques ilegales en distintos sectores de Neiva

Neiva

Los controles fueron desplegados en zonas como Neiva la Nueva e Ipanema, lugares identificados por las autoridades como puntos de concentración de estas actividades irregulares. Durante las jornadas, los agentes de tránsito realizaron la inmovilización de varias motocicletas que incumplían las normas de movilidad y participaban en prácticas prohibidas.

La Secretaría de Movilidad de Neiva, Edna Johana Cruz, comento que “buscamos evitar la realización de piques ilegales y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Las acciones se concentran en sectores donde, de manera recurrente, se registran reuniones de motociclistas en horarios no autorizados para efectuar maniobras peligrosas”.

De manera paralela, uniformados de la Policía Nacional adelantaron registros a personas, requisas preventivas y verificación de antecedentes, con el fin de prevenir la comisión de otros delitos y garantizar la tranquilidad de los residentes de estos sectores de la ciudad.

La Administración Municipal reiteró que las vías públicas no pueden ser utilizadas para carreras clandestinas ni maniobras de alto riesgo, ya que estas conductas comprometen la vida de conductores, pasajeros y peatones. Asimismo, anunció que los operativos continuarán de manera permanente para preservar el orden y fortalecer la seguridad vial en Neiva.