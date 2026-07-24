Personería fortalece vigilancia a la movilidad y convoca mesa técnica para mejorar procedimientos

A los conductores y peatones les recordó la importancia de cumplir las normas . Foto Policía Neiva.

Neiva

La Personería de Neiva informó que, dentro de su Plan Estratégico Institucional 2024-2028, adelanta diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la movilidad en la ciudad. Entre ellas se encuentran el acompañamiento a los puestos de control y la verificación de los procedimientos realizados por la Secretaría de Movilidad.

Como parte de estas estrategias, el Ministerio Público realizará una mesa técnica de movilidad el próximo 30 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. En este espacio participarán representantes de la Secretaría de Movilidad, veedores y ciudadanos para analizar situaciones relacionadas con la movilidad y formular recomendaciones que contribuyan a optimizar los procedimientos.

Tatiana Cubillos, personera delegada de Neiva, comento que “la entidad recibe, en promedio, entre una y dos quejas mensuales relacionadas con la imposición de comparendos. Cada caso es evaluado para determinar si existen méritos disciplinarios, aunque las actuaciones se mantienen bajo reserva legal”.

Finalmente, la Personería hizo un llamado actuar con estricto apego a la normatividad vigente y facilitar la información necesaria para las verificaciones. A los conductores y peatones les recordó la importancia de cumplir las normas de tránsito, mantener la documentación al día y respetar las señales viales para contribuir a una movilidad.