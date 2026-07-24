Autoridades desmantelan depósito ilegal de explosivos en La Plata, Huila

Ubicaron un depósito ilegal con explosivos en la vereda Panorama, zona rural del municipio de La Plata. Foto Novena Brigada

Neiva

Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con explosivos en la vereda Panorama, zona rural del municipio de La Plata, Huila. La operación fue desarrollada por el Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional.

Según las autoridades, el hallazgo fue posible gracias a información entregada por un integrante del Frente Carlos Patiño que se sometió a la justicia. En el lugar fueron encontrados 30 unidades de aproximadamente 250 gramos cada una de explosivos con características similares a la pentolita, además de 4 detonadores eléctricos, 4 detonadores, 2 fósforos eléctricos, un tubo cilíndrico y 49 centímetros de cordón detonante.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, el material habría sido enviado por el Bloque Occidental Jacobo Arenas para fortalecer al Bloque Central Isaías Pardo, Subestructura Hernando González Acosta. El objetivo, al parecer, era ejecutar acciones terroristas contra instalaciones militares, integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en el occidente del Huila.

El material incautado quedó a disposición de la autoridad competente para adelantar su respectivo procedimiento. Con este resultado, el Ejército aseguró que se afectan las capacidades logísticas de esta estructura armada y se reducen los riesgos de posibles atentados en esta zona del departamento.