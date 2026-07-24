Gobierno entrante de Colombia inicia negociaciones con Trump para enfrentar nuevos aranceles

Medellín, Antioquia

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó este viernes desde Medellín que, a partir del próximo 28 de julio, el equipo de transición del Gobierno de Abelardo de la Espriella instalará mesas de trabajo con la administración del presidente Donald Trump para buscar alternativas a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos colombianos.

Se trata, según José Manuel Restrepo, de “la extensión de un decreto que enfrenta las importaciones que tienen componente de trabajo forzado, justamente para encontrarle una salida a este problema”.

Por lo que expuso que, con el gobierno norteamericano, teniendo presente que se iba a aplicar la medida, “acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante (Mauricio Gómez Amín) y el Gobierno Norteamericano para poder presentar un borrador de decreto que va en la dirección de solucionar justamente el problema que el gobierno Petro fue incapaz de solucionar”.

Según Restrepo, el objetivo principal es elaborar una hoja de ruta que mitigue el impacto de estas medidas sobre las exportaciones nacionales y fortalezca la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

El vicepresidente electo criticó duramente la gestión del gobierno saliente: “Pero como ha sido tradición en este gobierno, fueron incapaces de gobernar, fueron incapaces de tomar esas decisiones. Han pasado varios meses en donde no se ha tomado ninguna decisión”.

Finalmente, Restrepo destacó las acciones del gobierno entrante: “Estamos trabajando nosotros como gobierno entrante para darle una solución a este problema, porque el Gobierno del ‘tigre’ Abelardo de la Espriella sí va a gobernar. Y gobernar significa ejecutar, y gobernar significa actuar”.

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