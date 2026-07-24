Por cambio de concesión, suspenderán pago electrónico en peajes de Copacabana y Las Palmas

Medellín

El recaudo electrónico en los peajes de Copacabana (vía Medellín–Bogotá) y Las Palmas (vía El Retiro) quedará suspendido temporalmente a partir de las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026. La medida responde a la finalización del contrato de la concesión Devimed tras más de 20 años de operación, cuyo corredor vial retornará a la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías).

La pausa del servicio es un procedimiento de migración técnica, operativa y de personal necesario para que el nuevo administrador asuma el control de las estaciones. Hasta la fecha límite estipulada, la operación funcionará con normalidad. Las autoridades y las empresas de recaudo indicaron que los tiempos de restablecimiento dependerán del avance en el empalme que lidera Invías.

Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass —una de las plataformas operadoras en el sector—, explicó que la suspensión obedece al cambio administrativo de la vía y no a fallas en los sistemas de pago digital. Asimismo, señaló que las plataformas de cobro electrónico como la que el representa, continuarán prestando servicio habitual en las demás estaciones y carreteras del país.

Como medida preventiva, se recomendó a los conductores de vehículos particulares y de carga que transiten por estos tramos llevar dinero en efectivo disponible para el pago del peaje. Esta recomendación busca evitar congestiones y contratiempos durante el tiempo que tome la transición operativa en ambas casetas.

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La interrupción temporal tiene un impacto considerable en la movilidad de Antioquia, dado que estas casetas registran un uso de pago electrónico del 70 % en horas pico y superior al 55 % en horas valle. Actualmente, más de 8.000 vehículos diarios se movilizan en el peaje de Las Palmas y más de 8.500 en Copacabana utilizan sistemas digitales de peaje.

Ambos puntos viales han sido referentes en la implementación de telepeaje en Colombia desde 2009. Se espera que el servicio digital se reanude una vez el nuevo operador complete la integración de sus plataformas tecnológicas con las entidades regulatorias del sector transporte.