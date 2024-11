Fiscalía abrió investigación contra Diego Cancino por acto sexual violento

JUSTICIA

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal en contra del viceministro del Interior y ahora designado presidente de la SAE, Diego Cancino, por el delito ‘acto sexual violento’.

La investigación se abre tras la denuncia de Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, quien acusó a Cancino de haberla acosado sexualmente.

El fiscal 219 del grupo de Delitos Contra Las Violencias Basadas en Género, asumió la investigación en su contra por el delito de acto sexual violento.

“Ya tenemos definido el programa metodológico, ya se han recibido algunas entrevistas, se ordenaron inspeccionar algunos medios telefónicos donde podían existir chats (…) estamos trabajando en el tema”, confirmó la jefa de la fiscalía, Luz Adriana Camargo.

#JUDICIAL| La jefa de la @FiscaliaCol, Luz Adriana Camargo, abrió investigación formal contra el designado presidente de la SAE, Diego Cancino, por el delito ‘acto sexual violento’, tras la denuncia de Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior. Vía @danielaramire_ pic.twitter.com/1iTwA64xNz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 1, 2024

Diego Cancino me tocó sin mi consentimiento e intentó besarme: el testimonio de Viviana Vargas

En diálogo con 6AM, la funcionaria denunció que “Para el día 9 de octubre yo estaba pasando mi hoja de vida a diferentes sectores, porque el día 25 finalizaba mi contrato en el Ministerio del Interior. Dentro de los contactos que realicé, me comuniqué con el señor Diego Cancino, le envío mi hoja de vida y él me dijo que almorzáramos al día siguiente, sin embargo, a los 5 minutos me comentó que fuera a su apartamento, ya que tenía tiempo para hablar y no vi ningún problema”.

Así mismo, añadió: “Al principio noté un poco la incomodidad de él porque había llegado con mi hija, pero mi mamá había quedado de recogerla. Cuando se fue la niña almorzamos, duramos más o menos una hora y media, luego nos tomamos un par de copas de vino y cuando estaba terminando de comer el hombre se me acerca por detrás, mete sus manos en mi blusa, me alcanza a tocar los senos, me baja de la silla e intenta besarme”.