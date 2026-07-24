ANI advierte del riesgo de prescripción del proceso conta Luis Fernando Andrade por caso Odebrecht

En un memorial dirigido al Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la defensa de la ANI advirtió que el proceso, que completa más de nueve años de trámite, se encuentra en un momento crítico por la cercanía del vencimiento de los términos.

El documento señala que la audiencia para anunciar el sentido del fallo estaba programada para el 25 de junio de 2026, pero no se realizó y, hasta la fecha, no existe una nueva programación para esa diligencia ni para la lectura de la sentencia. Según la representación judicial de la ANI, el expediente quedó “detenido en su tramo final, que es precisamente donde el paso del tiempo produce el efecto más grave”.

En el memorial, el apoderado de la entidad sostiene que la prolongación del proceso obedece, “en su mayor parte”, a actuaciones de la defensa del procesado. Entre ellas menciona el aplazamiento de diligencias para practicar un testimonio que posteriormente fue desistido, la extensión durante cerca de dos meses de la etapa de alegatos finales y la frustrada audiencia del 25 de junio. “Sumados, y leídos contra el calendario de la prescripción, describen un patrón cuya utilidad para el procesado no requiere demostración adicional”, señala el escrito.

La ANI también advirtió que la prescripción tendría consecuencias que irían más allá de este caso. Según el documento, una eventual extinción de la acción penal impediría continuar con el incidente de reparación integral dentro del proceso y obligaría a la entidad a acudir a otras vías judiciales “más lentas, más costosas y sin el respaldo probatorio construido durante años de juicio oral”. Además, afirma que un desenlace de ese tipo afectaría la credibilidad institucional y enviaría un mensaje negativo en la lucha contra la corrupción.

Por ello, la ANI pidió al juzgado fijar “de manera prioritaria y en el término más breve posible” las fechas para el anuncio del sentido del fallo y la lectura de la sentencia, verificar el cómputo del término de prescripción, rechazar solicitudes que tengan como efecto dilatar el proceso y valorar la conducta procesal de la defensa si encuentra mérito para ello. También solicitó al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas de vigilancia y priorización, y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hacer seguimiento al cumplimiento de los términos del proceso.