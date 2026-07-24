Festival Gabo: periodismo, desafíos éticos, sostenibilidad y censura

En Hora20 un programa muy especial a propósito de la edición número 14 del Festival Gabo, que se celebrará desde mañana en Bogotá. Una mirada al periodismo, los desafíos que se enfrenta, lo que implica la inteligencia artificial, pero también la seguridad para los periodistas y la sostenibilidad financiera del periodismo.

Lo que dicen los panelistas

⁠Desde Venezuela, Luz Mely Reyes, directora y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo, explicó que en su país se desmontó la democracia y que ahora se vive una situación extraña de tutelaje por parte de EE. UU. “el periodismo sí es relevante en un país como Venezuela. El acceso a la información sigue restringido y el Estado no da respuesta en temas como los desaparecidos por el sismo o dónde están los $13 billones a raíz de la intervención de EE. UU.” No obstante, dijo que a pesar de que las normas que penalizan la libertad de prensa, hay una diferencia después del 3 de enero, “aun con mucho miedo y temor, los periodistas venezolanos han ido a cubrir temas como los presos políticos o el doble sismo”.

Advirtió que la revolución de internet transformó las relaciones y alteró tanto el modelo de negocio como el de la democracia, “esas mediaciones que teníamos con instituciones democráticas y la ciudadanía. Lo que uno observa y, se vivió en Venezuela, cuando hay polarización, es sencillo descalificar a medios y al periodismo. Eso pasó en Guatemala, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica; hay aprendizajes y la vacuna contra todo es hacer más y mejor periodismo y eso es la búsqueda de la verdad, escuchar a la gente realmente, la gente común y corriente”.

Desde Guatemala, Carlos Kestler, periodista, investigador en Plaza Pública sobre política y derechos humanos, manifestó que su país también ha vivido atropellos contra la libertad de prensa, “hemos tenido regímenes autoritarios, no solo representados por una persona, es todo un grupo que copta el Estado, sobre todo en el judicial”. Remarcó que hay decenas de casos donde el crimen organizado, los narcotraficantes y funcionarios de nivel medio están interesados en coartar libertades. En cuanto a la necesidad de recuperar la credibilidad en el periodismo, dijo que la clave está en no permitir que las audiencias vean a los periodistas como enemigos.

Frente a los desafíos económicos, dijo que el medio para el que trabaja pertenece a una universidad, lo cual permite tener financiación propia, “sin embargo, eso es una excepción en Guatemala porque la mayoría de los medios son comerciales, justamente el reto es la supervivencia de los otros medios porque en lo comercial está la dependencia de los anunciantes, pero si se depende solo de donantes, es igual de difícil”. Señaló que para mejorar la sostenibilidad se necesita que el dinero venga de una audiencia propia que se sienta escuchada por los medios.

Desde Perú, Alessandra Yupanqui, creadora de contenido, activista andina y cofundadora y directora editorial de Sapiens, advirtió que pronto llegará un nuevo gobierno a su país y que esto despierta temores sobre las libertades que tenga la prensa, “la nueva presidente viene de familia con antecedentes sólidos en contra de la libertad de prensa, desde Perú, grandes empresarios mueven los medios, así mueven los temores de las personas y eso es terrible”. Señaló que en Perú resulta difícil no tomar postura, “para los datos tenemos la IA, pero la gente no quiere seguir espacios con datos fríos, se quiere entender puntos de vista porque las personas deciden qué poner y qué no o el tema en el contexto de la región; el punto es a qué intereses se sirve en la región”.

Señaló que no se debería dejar que el arte, el arte del periodismo, muera porque los formatos tienen otros códigos, “hay que ser estratégicos y ver qué funciona, qué podemos adaptar a lo que creemos es relevante. Cuando las historias alcanzan a más personas, se toman decisiones distintas en su día a día”.

Desde Estados Unidos, Scott Griffen, director ejecutivo del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), la red global de editores, directores de medios y ejecutivos de comunicación dedicados a la defensa de la libertad de prensa, apuntó que la situación es cada vez más difícil para los periodistas en Estados Unidos, “Nunca ha sido tan importante como ahora el periodismo independiente, además, nunca antes se había visto la presión legal. Tenemos el caso de persecución a The New York Times y la situación por la investigación sobre el avión de Trump, pero también hay medios que favorecen a Trump”. En ese sentido, dijo que se ve cómo el presidente Trump no entiende o no sigue la tradición de separación entre los diferentes poderes y no protege la independencia de los reguladores, “eso es una gran amenaza a los periodistas y los medios de comunicación”. Los medios en EE. UU. tienen un legado importante, protecciones muy fuertes para la libertad de expresión y vemos que esas protecciones están siendo robadas”.

En entrevista con Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, contó que el Festival llega con charlas de autores y presentaciones de libros. “Hay una dimensión literaria que es lo que corresponde a una fundación de Gabriel García Márquez, pero lo fundamental es lo relacionado con el periodismo, contar historias, desentrañar verdades, el lema tiene una connotación clara y es la idea de resistencia. El periodismo de distintas maneras está siendo sometido a un proceso de ataque y asedio que tiene que ver con presiones de orden político y también problemas relacionados con sostenibilidad de medios, la publicidad se ha ido a plataformas digitales y la irrupción de la IA, los cambios de hábitos y cómo se relacionan los medios con audiencias; para hablar de todo esto tenemos una nómina extraordinaria”.

Precisamente comentó que la selección de invitados se hace a través del Premio Gabo con los trabajos que se postulan, así como una curaduría decantada durante las 14 ediciones y un trabajo a través de las redes de colaboración y talleres de la Fundación Gabo. Manifestó que Bogotá se ha convertido en una especie de capital del movimiento mundial a favor del periodismo innovador, ético y de espíritu independiente y en favor de la responsabilidad digital y la libertad de prensa.

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