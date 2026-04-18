El legado de Gabo trasciende: su fundación recibe un histórico reconocimiento en España

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, Jaime Abello, director y cofundador de la organización, destacó la importancia de este galardón y lo que representa tanto para la Fundación como para la familia del Nobel. Según explicó, este reconocimiento honra uno de los sueños más importantes de García Márquez: crear un espacio que fortaleciera el periodismo y acompañara a nuevas generaciones de periodistas.

El logro ha sido recibido con orgullo por todo el equipo de la Fundación, integrado por profesionales de América Latina y Europa. Además, marca un hito en la historia del premio, ya que es la primera vez que se reconoce el trabajo de una fundación.

La Fundación Gabo nació como una iniciativa personal de García Márquez, con el propósito de construir un sistema de apoyo al periodismo independiente, ético y de calidad. Hoy, ese sueño reúne a un equipo de cerca de 40 personas que trabajan desde Colombia y otros lugares de América Latina y el mundo.

Entre sus principales iniciativas se encuentran los Premios Gabo y el Festival Gabo, que este año se realizará en Bogotá del 23 al 26 de julio. Este reconocimiento internacional se suma a una trayectoria sólida en el país y se convierte en un impulso para seguir fortaleciendo el legado de Gabriel García Márquez en el periodismo.