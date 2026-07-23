Apuesta regional y gobierno de Abelardo de la Espriella en sedes alternas

En Hora20, el análisis a la apuesta regional del nuevo gobierno y las sedes alternas de gobierno. Una mirada a este ejercicio de descentralización administrativa, el intento de llevar el gobierno central a las regiones y de mover la toma de decisiones a los territorios del país. También el análisis a decisiones como la posesión presidencial por fuera de Bogotá y los retos que representa esta nueva visión en administración pública.

Lo que dicen los panelistas

José Daniel López, exrepresentante a la Cámara y director ejecutivo de AlianzaIn, planteó que la decisión no solo es simbólica, “Tiene peso simbólico, estoy seguro de que despachará desde ciudades, eso es coherente con la campaña, pero por ahora no se toca el modelo de centralización”. Advirtió que se toman decisiones desde lo administrativo y para cuatro años, no de manera definitiva, “envía mensaje poderoso en lo político y en lo cultural; en regiones agota que líderes deban venir a Bogotá. En el centro es una atención en el terreno simbólico para reconocer necesidad de tener un país menos centralizado”.

Señaló que toca hacer control de expectativas, “el anuncio no parte en dos la descentralización. El anuncio de gobernar desde las regiones envía mensaje político por el peso de regiones en el nuevo gobierno, pero no resuelve pendientes en descentralización. Buena parte de dificultad operativa se resuelve con virtualidad porque buena parte de entidades tienen modelos híbridos o teletrabajo y esto facilitará la operatividad del gobierno desde regiones". Advirtió que como exrepresentante, le gusta la propuesta porque en discusión política hay dos ciudades: “un símbolo del poder central, pero por el odio de esa Bogotá centralizada, esa otra ciudad que es unidad administrativa, se paga los platos rotos”.

Para María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, hay un buen mensaje para las regiones, “dicen que se gobernará entendiendo desde las regiones. La vida del país pasa en las regiones, no en Bogotá. Debemos seguir avanzando con la Ley de Competencias, necesitamos cogobernar, hay entidades territoriales que tenemos la capacidad y queremos compartir competencias e ingresos nacionales”. Resaltó que el mensaje del nuevo gobierno debe acompañarse de gestión, “en el suroccidente estamos solos en el tema de seguridad, pero si el presidente sigue gobernando en Bogotá y no se pasa por acá y está pendiente, se vuelve muy complejo”.

Comentó que el gobierno central tiene deudas, “está el tema del tren de cercanías, el aeropuerto de Palmira y muchos otros proyectos. Por eso hace sentido que el presidente y sus ministros gobiernen desde las regiones”.

Jean-Pierre Serna, periodista y analista político, resaltó que desde la Constitución de 1991 se le apostó a la descentralización, “pero que no ha sido efectiva; hay una frase contundente: Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá de lunes a viernes”. De otro lado, dijo que el mensaje está cargado de simbolismo, “pero el reto está desde el 7 de agosto para traer la toma de decisión a las regiones. No es mover escritorios, es una apuesta de descentralización del poder; no se puede confundir con itinerancia presidencial, por eso es importante que se explique el cómo, cómo se hará esto. Hay funcionarios técnicos decisivos en la toma de decisión y ellos están en Bogotá”.

Recordó que la desconexión del actual gobierno con las regiones fue tan grande que se acumularon situaciones por resolver, “entonces hoy todos levantan mano para que el presidente electo conozca los problemas no resueltos; por ejemplo, el Caribe no es solo Barranquilla. La ANLA actuó como ONG ambientalista y frenó proyectos de infraestructura para la región que eran clave para la competitividad: Canal del Dique y segunda calzada Ciénaga-Barranquilla”.

Para Luis Fernado Trejos, investigador y profesor en la Universidad del Norte, experto en asuntos de conflicto, los anuncios son una gran ventana de oportunidad porque se entiende que si se quiere gobernar desde región, “se necesitan condiciones básicas para que el ejercicio de gobierno sea eficaz. Esperamos que se atienda el tema de seguridad o prestación de servicios públicos, sobre todo, el tema eléctrico. Eso será un beneficio para la ciudad y la región”. Detalló que va a haber encrucijada, “pero es ver cómo se hará, cuál será el procedimiento. Si esto sale bien, se convierte en una pauta o norma de comportamiento para otros presidentes”. También señaló que hay que tener en cuenta que hay figura novedosa de empalmes territoriales, “ahí hay insumos y diagnóstico de las necesidades básicas de cada territorio. Eso es importante para construir hojas de ruta para regiones y como insumo para le PND”.

Federico Hoyos, excongresista, exembajador y exconsejero presidencial para las regiones, resaltó en su ejercicio como consejero de regiones se dio durante la pandemia, “una prioridad era reuniones del presidente Duque en departamentos, entonces sí creo que si este gobierno toma iniciativa y lleva iniciativas y el centro del poder a departamentos, se gana tiempo y se es eficiente”. Remarcó que el gobierno quiere victorias tempranas y no esperar al Congreso para la descentralización. Es también presencia física, si ProColombia está en Antioquia, eso envía mensaje y facilita el diálogo".