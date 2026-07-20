Villegas Editores renueva sus libros para acercar el patrimonio colombiano a nuevas generaciones

Durante más de cinco décadas, Villegas Editores ha acompañado a miles de hogares colombianos con publicaciones dedicadas a la historia, el arte, la naturaleza y la diversidad del país. Ahora, la editorial presenta un nuevo proyecto con el que busca mantener vivo ese legado y acercarlo a las nuevas generaciones.

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, Benjamín Villegas conversó con A Vivir Que Son Dos Días sobre esta iniciativa editorial, que reedita algunas de las obras más representativas del catálogo de la editorial en un formato más liviano, práctico y contemporáneo.

Villegas explicó que, tras 53 años de trayectoria, identificó la necesidad de adaptar los libros originales, que por su gran tamaño resultaban menos accesibles para muchos lectores. Por ello, la nueva colección conserva el material fotográfico y el contenido que caracterizó a estas publicaciones, pero en un formato pensado para facilitar su lectura, transporte y conservación.

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La iniciativa contempla el lanzamiento de tres nuevos títulos cada mes, con el objetivo de publicar 36 libros al año. Según el editor, la selección de las obras también estará guiada por el interés de los lectores, con la intención de seguir difundiendo la riqueza cultural y natural de Colombia.

Para Benjamín Villegas, los libros impresos continúan siendo una herramienta fundamental para preservar el conocimiento y la memoria. Por ello, considera indispensable seguir apostándole a la escritura y a la publicación de obras que fortalezcan el sentido de pertenencia por el país.

El propósito de esta colección es invitar a las nuevas generaciones a descubrir Colombia, apropiarse de su identidad y recorrer el territorio a través de sus páginas. Aunque algunos temas quedarán por fuera de esta primera etapa, el proyecto continuará ampliándose con nuevas publicaciones. Entre los próximos lanzamientos se encuentra un libro dedicado al pintor Gonzalo Ariza, seguido por una edición sobre Santiago Cárdenas, cuyo homenaje se realizará en el Museo del Banco de la República.