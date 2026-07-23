Autoridades en Caldas desmienten que panfletos enviados a la población sean de grupos criminales

Manizales

En las últimas horas han circulado en redes sociales y plataformas digitales mensajes, imágenes y contenido intimidatorio citando a la población a supuestas reuniones con el propósito de generar temor y desinformación en la comunidad caldense.

Dentro de las labores de prevención e investigación, se ha establecido que los mensajes son enviados, posiblemente, por personas inescrupulosas desde las cárceles en el territorio nacional, quienes emplean esa modalidad de engaño para intimidar a sus víctimas y persuadirlas para que realicen consignaciones.

“Informamos que personas inescrupulosas, posiblemente desde las cárceles, son los responsables del envío de imágenes y mensajes falsos citando a reuniones y haciéndose pasar por grupos armados ilegales al margen de la ley. Tengan presente que estas personas están muy atentas a las publicaciones de hechos noticiosos y se aprovechan de ello para crear falsos mensajes y amenazas para intimidar a las víctimas y que estas consignen dinero”, manifiesta el capitán Diego Alberto Duarte, jefe del Grupo Gaula Caldas.

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Añade que si las personas responden que no asistirán a dichos encuentros, se convertirán en objetivos militares “por no colaborar con la causa de brindar seguridad y a hacer una mal llamada limpieza social”.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a no compartir, ni difundir contenidos de estas características. Igualmente, recomiendan no responder llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos y tampoco efectuar pagos bajo ninguna presión y denunciar cualquier intento de extorsión a la línea 165 del GAULA.