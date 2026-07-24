Tolima reclama mayor respaldo de la UNGRD para atender incendios forestales

Tolima

El departamento del Tolima atraviesa una crisis por cuenta de múltiples incendios forestales que, en menos de tres meses, han consumido más de 820 hectáreas de cobertura vegetal. Así lo informó la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano.

La funcionaria señaló que las altas temperaturas, que en algunos casos alcanzan los 39 grados centígrados, han contribuido a que se registren por lo menos 151 incendios en menos de 90 días.

Ante este panorama, la Gobernación del Tolima hizo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para fortalecer las capacidades de atención de incendios en el departamento.

“El departamento del Tolima hace un llamado respetuoso, fuerte, pero muy enfático a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que mire nuestro departamento. De mayo a hoy se han presentado más de 100 incendios forestales, con una afectación superior a las 800 hectáreas”, señaló la funcionaria.

En la actualidad, el incendio que más preocupa es el del sector del Alto de Gualanday, en Ibagué, que ha consumido más de 120 hectáreas y completa tres días activo, pese a los esfuerzos de los organismos de socorro y las autoridades.

A la par, el 23 de julio se presentaron dos incendios en el municipio de Saldaña, que fueron controlados oportunamente gracias a la rápida reacción de los equipos de respuesta.

“Es necesario que la UNGRD realice una inversión importante no solamente para mejorar la respuesta de este departamento, sino también para poder trabajar en el conocimiento y la prevención, que es una de las apuestas que realiza este gobierno departamental al querer involucrar a la comunidad”, acotó.

Actualmente, Natagaima permanece en alerta roja por riesgo de incendios forestales y otros 13 municipios se encuentran en alerta naranja.

“El consolidado departamental evidencia que 34 municipios presentan afectaciones por incendios de cobertura vegetal, con impactos sobre cultivos, potreros, bosques, rastrojos, viviendas y acueductos veredales. La mayor parte de las pérdidas corresponde a ecosistemas naturales, siendo Natagaima el municipio con la mayor extensión afectada”, acotó.

Por último, insistió en que gran parte de los incendios forestales pueden evitarse con actos responsables de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a evitar las quemas, reportar oportunamente cualquier conato y sumarse a la protección de los ecosistemas del Tolima.