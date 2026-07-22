Habitantes de veredas en Chinchiná (Caldas) denuncian dificultad en postulación a tarifa diferencial

Chinchiná

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas La China y Santágueda, de Chinchiná y Palestina, respectivamente, han alzado su voz de inconformidad por realizar el proceso de registro para acceder a la tarifa diferencial en los peajes en el Eje Cafetero, denuncian que no reciben el correo electrónico por parte de la concesión para iniciar el registro.

“Los presidentes de las JAC de La China y Santágueda me contaron lo que sucedía, entendemos que estas veredas tienen relevancia, de acuerdo a la resolución, pero no han recibido respuesta cuando radicaron todos los documentos. Están a la espera. Sería bueno que publicaran un comunicado desde Autopistas del Café y de la ANI para dar claridad a estas personas que solicitan la tarifa diferencial”, explica Alexander Olaya, integrante del colectivo cívico y de la CUT.

Teniendo en cuenta que el plazo de inscripciones cierra el próximo 31 de julio, Olaya explica que las postulaciones seguirán aumentando, por ende incrementará la espera para arrancar el procedimiento, por lo que solicita resolver pronto las peticiones de los ciudadanos.

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“Hay siete municipios beneficiados que contarán con 9.000 cupos que se cubrirán con 21.600 millones de pesos, aunque el de Circasia interpuso una apelación luego de ser excluido, pero haciendo cuentas incluyendo a este municipio del Quindío, habrá una capacidad de 1.200 cupos por cada población. Yo creo que si no atienden rápido, el problema aumentará”.

Igualmente, pide dar prioridad a los habitantes de dichas veredas de Chinchiná para dar cumplimiento a la resolución emitida por la ANI y el Ministerio de Transporte.