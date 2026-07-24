“Betty, la fea” tendrá una nueva temporada: esto es lo que se sabe"

Prime Video anunció por medio de un vídeo a través de sus plataformas sociales que prepara una nueva temporada de la historia creada en Colombia, que con el paso de los años se ha extendido a gran parte del mundo y ha tenido diferentes adaptaciones. En el anuncio, el personaje de Betty ofrece una conferencia de prensa en representación de la empresa ficticia Ecomoda.

Durante el mensaje, Betty, interpretada por Ana María Orozco, asegura que “todavía hay mucha tela por cortar” y confirma el regreso de varias estrellas para esta nueva entrega. Antes de concluir, adelanta que volverá alguien que debió quedarse en el pasado, sin dar más detalles.

La nueva entrega es la tercera temporada de “Betty la fea: la historia continúa”, serie que debutó en 2024 como secuela de “Yo soy Betty, la fea”, la exitosa telenovela producida por RCN que se transmitió originalmente entre 1999 y 2001.

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La tercera temporada será dirigida por Juan Carlos Mazo y continuará explorando la vida personal y profesional de Betty (Ana María Orozco), junto con los desafíos en su relación con Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y su hija Mila. Según el anuncio oficial, la trama incluirá nuevas revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y laborales de los personajes.

Por el momento no se conocen más detalles sobre la trama completa ni la fecha de estreno de la nueva temporada.