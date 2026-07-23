Alcaldía de Cali ofrece $50 millones de recompensa para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

Cali, Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

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El mandatario lamentó lo ocurrido, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y aseguró que dio instrucciones a las autoridades para actuar de manera inmediata y acelerar las investigaciones.

María Camila había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio y su cuerpo fue hallado cuatro días después, a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de Cali.

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En las últimas horas, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que los familiares de la joven aseguraran que Medicina Legal les informó que la bebé que esperaba no estaba en su vientre al momento de la necropsia, por lo que han exigido a las autoridades dar con su paradero.