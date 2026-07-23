Deportivo Cali quedó habilitado para inscribir jugadores tras decisión de la FIFA

El Deportivo Cali confirmó que quedó nuevamente habilitado para realizar transferencias e inscribir jugadores, luego de que el Departamento Disciplinario de la FIFA levantara la medida que restringía temporalmente esa posibilidad y diera por cerrados los procedimientos relacionados con el caso.

La decisión había sido notificada días atrás por el Tribunal del Fútbol de la FIFA y, de mantenerse vigente, habría impedido al conjunto vallecaucano registrar nuevos futbolistas ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, en plena planificación del segundo semestre de la temporada.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, durante el proceso el club ejerció su derecho a la defensa a través de su equipo jurídico, que argumentó que los hechos analizados por la FIFA hacen parte del acuerdo de reestructuración empresarial al que está acogido el Deportivo Cali bajo la legislación colombiana.

Tras revisar los descargos, el organismo internacional aceptó la posición presentada por la institución verdiblanca, resolvió levantar la restricción y archivó el procedimiento disciplinario, dejando al club en plena capacidad de operar en el mercado de fichajes.

La decisión representa un alivio para el proyecto deportivo encabezado por el técnico Rafael Dudamel, ya que permite continuar con la conformación de la plantilla de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre, sin limitaciones para registrar incorporaciones.

El anuncio también se produce en medio del proceso de transformación institucional que vive el Deportivo Cali. En noviembre de 2025, el club formalizó su cambio a Club Profesional Deportivo Cali S.A., como parte de la reestructuración administrativa y financiera aprobada por la asamblea de socios y que abrió paso a un nuevo modelo de gestión.

Con el panorama jurídico resuelto, el equipo podrá concentrarse en su estreno en la Liga II-2026, previsto para este viernes 24 de julio, cuando reciba a Jaguares de Córdoba en el estadio de Palmaseca.