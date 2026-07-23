Padre e hijo fueron asesinados a tiros en zona rural de El Águila, norte del Valle

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Un padre y su hijo fueron asesinados con arma de fuego en zona rural del municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca.

Las víctimas fueron identificadas como Heriberto de Jesús Cossío Cossío, de 74 años, y Jhon Jairo Cossío Ospina, de 42 años.

Según información preliminar, varios hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas y les dispararon, causándoles la muerte. Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio.

Un equipo especializado de la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores investigativas y de inteligencia para esclarecer las circunstancias del doble homicidio, identificar a los autores y lograr su captura.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de los canales oficiales de la Policía Nacional, bajo absoluta reserva.