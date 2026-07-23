11 años después no hay edificio de Empas en Bucaramanga; inmueble es refugio de gatos

Bucaramanga

De un edificio que iba a convertirse en una moderna sede de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas S.A., anunciado en 2015, solo hay una estructura en obra negra abandonada que es refugio de gatos. Las obras de construcción quedaron estancadas hace mucho tiempo sin que se haya establecido cuándo se reactivarán y si algún día, los funcionarios de la compañía pueden trasladarse de las casas arrendadas en el barrio Alarcón donde laboran hacia el proyectado inmueble del sector aledaño al parque Bolívar.

Caracol Radio fue hasta el lugar y encontró que el inmueble está encerrado en latas que se deterioran; ese hecho complica el recorrido de las personas que caminan por la calle 39. Aparte, los peatones tienen más dificultad para transitar por allí ya que se volvió costumbre el estacionamiento de carros sobre la vía tal y como sucede en todas las zonas aledañas ante la ineficacia de la Dirección de Tránsito que no castiga a los indisciplinados.

En las latas que encierran la obra inconclusa quedaron fijados los anuncios de la Curaduría Urbana Número 2, cuya titular es la arquitecta Berenice Catherine Moreno Gómez, que concedió los permisos de construcción y las dos prórrogas, una del 12 de abril de 2019 y la otra que data del 20 de febrero de 2023.

La frustrada sede de Empas está a pocos pasos del edificio principal de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que es accionista de la empresa pública de alcantarillado.

En 2015, cuando se anunció la construcción de la sede, voceros de Empas informaron que el edificio iba a estar listo en 8 meses. Ya pasaron 11 años y no se logró el objetivo de consolidar un edificio para concentrar a los funcionarios de la compañía que sigue operando en dos inmuebles del barrio Alarcón.