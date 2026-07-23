Tres emergencias por incendios fueron controladas en Cali, no hay personas lesionadas

Cali, Valle del Cauca

Tres incendios registrados de manera simultánea este miércoles en Cali. Las emergencias se presentaron en los sectores de El Porvenir, en el corregimiento de Montebello y la vía al Mar, dejando como balance daños materiales, afectaciones en cobertura vegetal y sin reporte de personas lesionadas.

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En el corregimiento de Montebello, un incendio que inició en una vivienda construida en guadua se extendió hacia una zona de cobertura vegetal, afectando cerca de 10 hectáreas entre bosque, pasto seco y matorrales. Más de 30 bomberos, unidades de la Defensa Civil y equipos especializados trabajaron en el control de las llamas para evitar que alcanzaran varias viviendas cercanas. La emergencia permanece en fase de liquidación de puntos calientes para prevenir una reactivación.

Uno de los casos de mayor magnitud ocurrió en un complejo industrial y logístico, en el sector de El Porvenir.

Con apoyo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo, la emergencia fue contenida y actualmente se adelantan labores de liquidación de focos aislados dentro de la estructura, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del incendio.

Además, en la vía al mar, en la Comuna 1, se reportó otro incendio de cobertura vegetal que fue atendido por las unidades de emergencia.