En el Quindío cayó banda delincuencial dedicada al robo de computadores de vehículos

Armenia

En el Quindío, desarticularon una banda delincuencial dedicada al robo de computadores de vehículos, cuatro personas fueron capturadas provenientes de Risaralda, Tolima y Cundinamarca

La Policía Quindío desarticuló una estructura delincuencial integrada por 4 personas, una mujer y tres hombres señaladas de participar en un caso de hurto ocurrido en el barrio San José en La Villa de Calarcá.

Cortesía cámaras seguridad/Policía

Los hechos se registraron en horas de la madrugada cuando una llamada de la comunidad a la línea de emergencias 123, alertó sobre el hurto de un computador de vehículo perteneciente a un automóvil color negro estacionado sobre la carrera 21 en vía pública de Calarcá. Según la información suministrada por la víctima, los responsables se movilizaban en un vehículo cupé de color gris.

De manera inmediata, desplegaron un operativo de búsqueda y plan candado por diferentes sectores del municipio, logrando ubicar el automotor sobre la carrera 22 con calle 36 del mismo barrio. Allí fueron capturadas 4 personas por el delito de hurto, entre ellos una mujer.

Durante el procedimiento fue recuperado un computador de vehículo, incautados tres teléfonos celulares y el automotor presuntamente utilizado para la comisión del delito.

Estas personas junto a los elementos fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, donde posterior a la legalización de captura aceptaron cargos por este delito. Es de mencionar que, estas personas son oriundas de los departamentos de Risaralda, Tolima y Cundinamarca.

Cortesía Policía Quindío

Gracias a la inversión realizada por la gobernación del Quindío en tecnología y seguridad, a través del proyecto ‘Quindío Territorio Inteligente’, y al trabajo articulado con la Policía Nacional y las diferentes entidades que integran el Centro de Control y Comando de la Secretaría del Interior, fue posible contribuir a la rápida reacción que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada al hurto de autopartes en el departamento.