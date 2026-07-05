Comunidades del Catatumbo exigen proteger a la niñez del conflicto armado
El pronunciamiento se conoció luego de que un adolescente de 14 años resultara gravemente herido al activar una mina antipersonal.
Norte de Santander.
Las comunidades del Catatumbo hicieron un llamado urgente a los actores armados para que respeten la vida y los derechos de la población civil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, luego del grave caso ocurrido el pasado 3 de julio en la vereda El Danto, corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Sardinata, donde un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras activar una mina antipersonal.
A través de un comunicado, manifestaron su solidaridad con la familia del menor y con los habitantes de ese territorio, al tiempo que reiteraron la necesidad de mantener a la población civil al margen de las confrontaciones armadas que persisten en la región.
En el documento, las comunidades solicitaron excluir de manera absoluta a la población civil del conflicto armado y respetar su vida, integridad y derechos.
Asimismo, exigieron suspender la instalación de minas antipersonal y demás artefactos explosivos, además de permitir el ingreso de las autoridades y organismos competentes para adelantar las labores de ubicación, desactivación y remoción de estos elementos.
Otro de los llamados estuvo dirigido a los grupos armados para que las viviendas y demás bienes de los habitantes no sean utilizados como lugares de refugio, operación o resguardo, al considerar que esta práctica incrementa el riesgo para quienes permanecen en el territorio.
De igual forma, solicitaron al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Alcaldía de Sardinata y a las organizaciones internacionales fortalecer los espacios de diálogo y las acciones encaminadas a proteger a las comunidades y evitar que el conflicto siga extendiéndose por la región.
Finalmente, insistieron en que es indispensable adoptar medidas que garanticen la protección de la niñez y la adolescencia, para que los menores de edad permanezcan al margen del conflicto armado y puedan crecer en entornos seguros, libres de violencia y con mayores oportunidades para su desarrollo.