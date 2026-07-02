ICBF defiende el nuevo impuesto a los tiquetes para la lucha contra la explotación sexual infantil

NIÑEZ

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) defendió la implementación del impuesto de salida del país en tiquetes internacionales al señalar que los recursos fortalecerán la prevención y la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y el material de abuso sexual infantil.

La entidad destacó que el Decreto 0625 de 2026 reglamentó un tributo creado mediante la Ley 679 de 2001 que permanecía sin aplicación por falta de reglamentación.

Con la norma, se cobrará un dólar por cada salida internacional por vía aérea, recursos que ingresarán al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Para el ICBF, la medida representa un avance en la protección de la niñez, ya que permitirá fortalecer las estrategias dirigidas a prevenir una de las formas más graves de vulneración de derechos de los menores de edad.

Según el instituto, los recursos financiarán acciones de prevención, campañas de sensibilización, fortalecimiento institucional, articulación con las entidades territoriales y la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial, especialmente en las zonas donde este delito tiene mayor incidencia.

Críticas del sector del turismo

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) expresó su preocupación por el impacto que tendría el nuevo cobro sobre los viajeros y la competitividad del turismo colombiano.

La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés, afirmó que imponer nuevas cargas tributarias al transporte aéreo y al turismo podría afectar el crecimiento del sector, la conectividad y el desarrollo económico del país.

El gremio señaló que comparte el objetivo de proteger a la niñez, pero considera que este propósito debe alcanzarse mediante acciones coordinadas entre las entidades competentes, sin trasladar mayores costos a los pasajeros ni imponer nuevas obligaciones operativas a las aerolíneas y agencias de viajes.