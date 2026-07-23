Metro Cali anuncia nuevas paradas para tres rutas del MIO a partir del 3 de agosto

A partir del lunes 3 de agosto, el MIO incluirá nuevas paradas en las rutas A63, P51C y P32, para mejorar el acceso al sistema en diferentes sectores de Cali.

Ruta A63

Contará con una nueva parada sobre la carrera 86, entre calles 56 y 55, beneficiando especialmente a los habitantes del sector Belaterra.

Ruta P51C

Incorporará un nuevo punto de parada en la calle 48 con carrera 41D

Ruta P32

Sumará una parada sobre la calle 23A Norte, entre las avenidas 5 y 4 Norte, frente al parque Versalles.

Metro Cali en los próximos días anunciará si habrá modificaciones en los recorridos de las rutas P52D y P21E, así como ajustes en las paradas de las terminales Calipso, Andrés Sanín y Paso del Comercio.

Estas modificaciones responden a solicitudes presentadas por la comunidad que, tras ser evaluadas técnica y operativamente, fueron incorporadas al nuevo plan de servicio.