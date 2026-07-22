“Hospitales del Valle llevan hasta 5 meses sin pago de las EPS”, dice la secretaria de Salud

Las EPS no han hecho el giro correspondiente al pago de servicios del mes de junio, y algunas llevan cinco meses sin cancelar lo que adeudan a clínicas y hospitales, tanto privados como públicos. Así lo informó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien advirtió que las instituciones ya no tienen forma de endeudarse más ni de resolver el pago mínimo a sus trabajadores.

“Los funcionarios de Buenaventura, Sevilla, Zarzal y Roldanillo ya no pueden más, porque el atraso es ya de más de tres meses en su salario y de más de cinco meses en el pago de las EPS, especialmente las intervenidas, que son las clientes mayoritarias del departamento del Valle del Cauca. No han efectuado su pago, ni por giro directo ni por esa otra figura de pago de tesorería que tampoco logramos visualizar”, explicó Lesmes.

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Según la secretaria de Salud del Valle, ningún hospital ha recibido el pago a la fecha, “ni siquiera el Hospital Universitario del Valle”, puntualizó. Además, advirtió que la situación es cada vez más crítica y cuestionó que, pese a ello, el Gobierno Nacional insiste en presentar una nueva reforma a la salud sin haber resuelto los problemas graves del sistema.

Recalcó María Cristina Lesmes que lo más preocupante es la atención, ya que “si no hay con qué pagar a los funcionarios, si no hay con qué comprar medicamentos, pues no hay capacidad para atender como se debe a los pacientes”. Esa situación ha derivado que muchos sean trasladados a Cali incrementando los gastos para los pacientes y congestionando el sistema de la capital del departamento.

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En cuanto a la situación del Hospital Luis Ablanque de la Plata, de Buenaventura, la secretaria de Salud del Valle confirmó que se nombró un nuevo interventor a tan solo 15 días de terminar este Gobierno, lo que tampoco solucionará la grave situación financiera de la institución “porque ese interventor tampoco ha recibido recursos”, dijo.

Según Lesmes, el Ministerio de Salud ordenó girar 10.000 millones de pesos para complementar la oferta de servicios del hospital, y le entregó una resolución en ese sentido a la institución, pero el giro no ha llegado.